Врач из Хакасии предложил пациентам лечиться от ковида «мертвой водой»

Терапевт в Хакасии дал несколько странных советов о том, как лечить COVID-19. Он рекомендовал пациенту не мыться семь дней и дал для ингаляций «мертвую воду».

Фотоподтверждение появилось в аккаунте crok.rh в Instagram. Также врач в рамках диеты предложил есть кабачковое блюдо и заваривать листья смородины.

Другой больной рассказал, что медик советовал ему при температуре 38,5 лечиться магнитотерапией. Для этого к магниту надо было припаять крышки от банок, нагреть этот предмет и водить им в районе горла и носа.

В региональном Минздраве подтвердили, что такие рекомендации имели место. Они пообещали провести беседу с терапевтом.

«Пациентам рекомендуем по всем возникающим вопросам, в том числе связанным с назначением лечения, напрямую обращаться к заведующему терапевтическим отделением или заведующей поликлиникой Черногорской больницы», — заявили представители ведомства.

Тем временем в России ситуация с коронавирусом остается очень напряженной — каждый день растет число заболевших ковидом. За последние сутки выявили более 38 тысяч случаев по всей стране.