Общество 26 февраля 2024, 15:40 Врач Иванова: потерявшего сознание человека нужно подхватить и уложить на бок

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Терапевт Ксения Иванова рассказала, как помочь потерявшему сознание человеку. Его необходимо подхватить и аккуратно уложить на бок, пояснила эксперт в беседе с News.ru.

По ее словам, в таком положении у больного не западет язык. Кроме того, поза поможет не захлебнуться рвотными массами в случае приступа эпилепсии.

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Врач также посоветовала обязательно вызвать бригаду скорой помощи. До прибытия медиков пациенту следует обеспечить поступление свежего воздуха.