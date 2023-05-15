Общество 15 мая 2023, 22:38 Врач Иванов рассказал, с чем связан рост числа жалоб на медицинскую помощь от пациентов Врач Иванов связал с недопониманием рост числа жалоб на медуслуги от пациентов

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В России значительно возросло количество жалоб от пациентов на оказанные медицинские услуги. Заведующий первым кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов рассказал о причинах такого изменения. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Медик пояснил, что рост числа обращений связан с недопониманием между врачами и пациентами. При этом часто жалобы относятся не к самим процедурам, а с бытовыми проблемами в больнице, такие как питание.

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«При любом недопонимании в первую очередь идет жалоба наверх, даже не разбираются на местах. Как правило, проще куда-либо позвонить, написать электронное письмо, а дальше количество этих жалоб в связи с этим растет», — отметил Иванов.