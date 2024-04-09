Общество 09 апреля 2024, 14:44 Врач Иванов посоветовал надевать закрытую обувь и плотные перчатки на субботник

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Врач Роман Иванов рассказал о правилах подготовки к субботнику. Важно не забывать о вероятности встретить иксодовых клещей, которые прячутся в прошлогодней листве и на ветках, отметил эксперт в беседе с Life.

Он посоветовал брать на уборку плотные текстильные или резиновые перчатки. Изделия спасут от грязи и защитят руки от порезов, пояснил специалист. Также стоит надеть закрытую обувь.

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По словам Иванова, после работ рекомендуется встряхнуть куртку, внимательно осмотреть себя и принять душ, добавил RT.