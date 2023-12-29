Общество 29 декабря 2023, 11:47 Врач Иванникова: овощи и зелень способны продлить молодость

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Употребление большого количества растительной пищи является одним из важных принципов питания долгожителей. Об этом сообщила эндокринолог и диетолог Екатерина Иванникова в беседе с «Известиями».

По ее словам, 400 грамм овощей и фруктов в день позволяют сохранить здоровье и замедлить процессы старения. В связи с этим врач предложила разнообразить новогодний стол такими продуктами.

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Эксперт посоветовала приготовить хумус из жареной свеклы, салат из капусты кале с тушеными яблоками, запеченную брюссельскую капусту или тыкву с вяленой клюквой и дижонским соусом.