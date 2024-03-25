25 марта 2024, 13:42
Врач Исакова: стоматит и снижение зрения могут сигнализировать о проблемах с кишечником
Язвенный колит и болезнь Крона обычно сопровождаются неприятными ощущениями в области живота, а также диареей. Однако встречаются и нетипичные симптомы, рассказала онколог Суна Исакова в беседе с «Газетой.ru».
Так, о развитии недуга может сигнализировать афтозный стоматит. Предположительно, это связано с поражением схожих по структуре тканей, пояснила врач.
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Она добавила, что в редких случаях пациенты замечают у себя покраснение глаз, снижение остроты зрения и боли в суставах.
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