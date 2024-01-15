Общество 15 января 2024, 17:48 Врач Исакова посоветовала женщинам старше 21 года сдавать мазок на онкоцитологию

Читать 360tv в

Рак молочной железы и рак шейки матки входят в список наиболее часто встречаемых онкопатологий. С какого возраста необходимо проходить соответствующие обследования, рассказала онколог Суна Исакова в беседе с «Известиями».

По словам врача, женщинам следует проводить скрининг рака молочной железы с 40 лет один раз в год-два. Кроме того, важно не забывать про ежегодную маммографию.

Реклама

Выявить рак шейки матки позволит мазок на онкоцитологию. Эксперт посоветовала сдавать его начиная с 21 года. Периодичность — один раз в три года.