Врач-иммунолог Крючков оценил выявление полиомиелита в сточных водах западных мегаполисов

Врач-иммунолог Николай Крючков в эфире радиостанции «Говорит Москва» прокомментировал выявление полиомиелита в сточных водах западных мегаполисов. По его словам, это является нормальным процессом.

Медик отметил, что данное заболевание очень распространено и по-прежнему встречается в разных странах.

«Случаи в Британии, а именно нахождение вируса в сточных водах, там было два „эпизода“ нахождения вируса полиомиелита в сточных водах, между собой никак не связаны. По крайней мере, в Лондоне. Они были либо завозные, либо, скорее всего, это был вакцинный штамм. Во многих странах мира практикуется вакцинация с помощью пероральной живой ослабленной вакцины полиомиелитной. Соответственно, это был тот эпизод. Не исключен и завоз полиомиелита, так как это довольно распространенное заболевание. Оно далеко не искоренено. Встречается в Пакистане, в Африке, в определенных районах Индии, во многих других странах тоже встречается», — сказал он.

Иммунолог добавил, что самое важное, чтобы на фоне высокого уровня коллективного иммунитета не происходил сбой иммунитета на популяционном уровне и распространение инфекции в популяции.

Ранее стало известно, что вирус полиомиелита нашли в сточных водах в американском штате Нью-Йорк.