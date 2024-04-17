17 апреля 2024, 11:59
Врач-иммунолог Идармачева призвала прививаться от клещевого энцефалита перед поездкой на природу
Аллерголог-иммунолог Айшат Идармачева в беседе с RuNews24.ru призвала россиян пройти вакцинацию от клещевого энцефалита всей семьей.
Как пояснила медик, заразиться заболеванием можно в лесу и даже во время пикника недалеко от дома. Прививка ставится не только взрослым, но и детям старше 12 месяцев.
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«Перед тем как отдыхать на природе, нужно вакцинировать семью, в том числе детей старше 12 месяцев, от клещевого энцефалита», — процитировал kp.ru врача.
Человек будет защищен от инфекции уже через две недели после второй дозы препарата, пояснила Идармачева.
Вакцинация
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