Общество 01 апреля 2024, 16:54 Врач Иллариошкин: нарушение сна и снижение обоняния могут быть признаками болезни Паркинсона

Читать 360tv в

Основными признаками, которые позволяют диагностировать болезнь Паркинсона, являются нарушения двигательной активности. Однако в некоторых случаях недуг можно заподозрить за 10-20 лет до развития моторных симптомов. Об этом рассказал невролог Сергей Иллариошкин в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, к ранним предвестникам болезни относятся активные движения во сне, проблемы с желудочно-кишечным трактом, снижение обоняния, повышенная тревожность. Только спустя время патология проявляется скованностью мышц.

Реклама

Врач напомнил, что именно своевременная терапия помогает улучшить состояние пациентов, добавил сайт kp.ru.