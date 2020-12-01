Врач Игорь Шифрин скончался в Екатеринбурге

«Невозможно подобрать слова, чтобы описать всю тяжесть и боль потери. Эта утрата невосполнима для клиники», — говорится в сообщении.

«Дни.ру» отметили слова о том, что Шифрин всегда действовал в интересах пациентов и делал все, чтобы помочь им. Уточняется, что все значимые этапы развития «Новой больницы» и ее успехи связаны с его именем.