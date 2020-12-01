Врач Игорь Шифрин скончался в Екатеринбурге
Накануне в Екатеринбурге на 61-м году из жизни ушел известный врач, замгендиректора «Новой больницы» Игорь Шифрин. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
«Невозможно подобрать слова, чтобы описать всю тяжесть и боль потери. Эта утрата невосполнима для клиники», — говорится в сообщении.
«Дни.ру» отметили слова о том, что Шифрин всегда действовал в интересах пациентов и делал все, чтобы помочь им. Уточняется, что все значимые этапы развития «Новой больницы» и ее успехи связаны с его именем.