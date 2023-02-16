16 февраля 2023, 15:47
Врач и телеведущий Александр Мясников поддержал инициативу выписывать рецепты в режиме онлайн
Врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с ИА НСН поддержал решение позволить коммерческим клиникам выписывать рецепты в режиме онлайн.
На его взгляд, такая инициатива принес пользу людям с хроническими заболеваниями.
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«Будет ощутимая польза. У нас огромная страна и врачей откровенно не хватает. Телемедицина незаменима именно для хроников. Не для постановки первичного диагноза…», — сказал Мясников.
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Ранее издание «Известия» сообщило, что некоторые коммерческие клиники могут получить право выписывать рецепты онлайн в рамках телеконсультаций.
Лекарства
Доктор Александр Мясников
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