Общество 16 февраля 2023, 15:47 Врач и телеведущий Александр Мясников поддержал инициативу выписывать рецепты в режиме онлайн

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Врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с ИА НСН поддержал решение позволить коммерческим клиникам выписывать рецепты в режиме онлайн.

На его взгляд, такая инициатива принес пользу людям с хроническими заболеваниями.

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«Будет ощутимая польза. У нас огромная страна и врачей откровенно не хватает. Телемедицина незаменима именно для хроников. Не для постановки первичного диагноза…», — сказал Мясников.

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Ранее издание «Известия» сообщило, что некоторые коммерческие клиники могут получить право выписывать рецепты онлайн в рамках телеконсультаций.

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