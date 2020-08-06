Врач и экономист объяснили, зачем нужен выходной россиянам старше 40 лет

Врач-геронтолог Юрий Конев и экономист Антон Шабанов объяснили, зачем нужен выходной россиянам старше 40 лет.

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности работающих граждан старше 40 лет брать дополнительный выходной день. Человек сможет делать это один раз за год, чтобы пройти диспансеризацию. День будет оплачиваться, а документ начнет действовать уже 11 августа нынешнего года.

По словам Конева, такое нововведение позволит людям проверять здоровье с необходимой периодичностью, информирует НСН.

«Здоровье — это личное дело каждого, но государство дает возможность делать это во внерабочее время», — пояснил медик.

Шабанов отметил, что подсчитать экономический эффект от такой меры почти невозможно, но он однозначно будет положительным.

«В этом вопросе есть две составляющих — затратная и доходная. Затратная понятна — человек уходит на один день и не будет работать, это некоторые потери, их можно оценить. Доходная же часть подсчету не подлежит», — уточнил специалист.

Как он считает, жители страны смогут выявить те или иные болезни на ранней стадии, благодаря чему отпадет нужда в длительном больничном.