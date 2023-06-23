Общество 23 июня 2023, 11:38 Врач Хухрев: во время дачных работ можно заразиться столбняком, бешенством и боррелиозом

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Дачники во время работ в огороде подвержены рискам заражения смертельно опасными заболеваниями. Подробнее о них рассказал терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в эфире радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, многие инфекции передаются через почву. Если дачник наколется на ржавый гвоздь, то существуют риски заразиться столбняком. Также на участках гуляют бездомные собаки, их укус может стать причиной заражения бешенством.

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Кроме того, не стоит забывать о мерах предосторожности в сезон клещей, они могут быть переносчиками опасных инфекций.