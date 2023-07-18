18 июля 2023, 13:48
Врач Хухрев предупредил, что давление может повыситься из-за работы в жару
Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал, что для людей, кто испытывает проблемы с давлением, жара может стать еще одним испытанием.
Во время работы в жару, если не пить достаточного количества воды, артериальное давление может резко повыситься, либо понизиться. При повышенном давлении человека бросает в жар, а сердце начинает бешено колотиться, сказал медик.
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Если же давление понижается, то человек начинает испытывать вялость. Вся проблема в том, что многие люди принимают эти симптомы за тепловой удар.
Хухрев добавил, что при скачках артериального давления необходимо обращаться за медицинской помощью.
Врачи
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