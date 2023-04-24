Общество 24 апреля 2023, 11:37 Врач Хухрев: перед поездкой в Африку следует пропить противомалярийные препараты

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При планировании путешествия в Африку туристам стоит запастись противомалярийными препаратами и пропить их заранее для профилактики желтой лихорадки. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев в эфире радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, опасным вирусом можно заразиться в процессе сафари, которое часто проводят в Зимбабве, Кении и ЮАР. Противомалярийные препараты лучше всего начать пить за неделю до путешествия и закончить их прием только спустя две недели после поездки, заключил врач.

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Хухрев также отметил, что перед визитом в жаркие страны туристам стоит вакцинироваться от столбняка, гепатита А и дифтерии.