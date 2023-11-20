Общество 20 ноября 2023, 15:08 Врач Хухрев: любители ловить снежинки ртом рискуют заразиться ОРВИ

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Люди, которые любят ловиться снежинки ртом, могут получить простудное заболевание. Об этом сообщил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, при дыхании через рот воздух не согревается, что повышает риски заболеть. Также в в атмосфере находятся загрязняющие элементы, например, фрагменты резины от покрышек и стертый асфальт.

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Они оседают на снежинки, однако серьезного вреда здоровью человека не несут. Кроме того, любители ловить снежинки ртом могут увлечься процессом и не заметить проезжающую машину, добавил Хухрев.