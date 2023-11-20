Общество 20 ноября 2023, 15:15 Врач Хрулева указала на высокую калорийность авокадо и протеиновых батончиков

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Многие блюда, которые принято считать диетическими, на деле не помогают стать стройнее. В беседе с «Газетой.ru» эндокринолог и диетолог Юлия Хрулева перечислила популярные продукты, наносящие вред талии.

Так, с осторожностью при похудении следует употреблять авокадо. Средний плод содержит 240 калорий и большое количество жиров, отметила врач.

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По ее словам, не стоит полагаться и на протеиновые батончики. В некоторые из них добавляют сахар. Такие сладости зачастую имеют высокую калорийность, пояснила эксперт.