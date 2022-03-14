Врач-хирург Будько из Петербурга рассказала, как открыла для себя дайвинг

Заведующая отделением переливания крови городской больницы Святого Георгия, врач-хирург, трансфузиолог Ольга Будько рассказала о своем необычном увлечении — дайвинге. Об этом написал «Петербургский дневник».

Страсть к погружению у Ольги началась 15 лет назад с Купчинского карьера. Сначала она ныряла вместе с отцом, а затем вступила в дайвинг-центр, где прошла курсы дайвинга. За это время врачу удалось повидать все водоемы Ленинградской области и Карелии.

Ольга не разделяет мнения о том, что российские озера мелкие и мутные.

«Наши озера — это не черная муть, там тоже много всего интересного. Дайверы даже устраивают на озерах подводные картинные галереи, строят там домики, замки. Финский залив мелкий, да. Но Ладожское озеро — основное место для погружения — вполне позволяет. Есть прекрасные чистые карьеры в Бокситогорске с очень прозрачной водой, Мраморный карьер в Рускеале. У нас тоже есть что посмотреть. А в Красном море плаваешь, как в аквариуме», — сообщила она.

По словам Ольги, на дне Ладожского озера в районе Кобоны до сих пор лежат затонувшие машины, которые спасали ленинградцев. Дайверы поднимают их и помогают историкам в восстановлении.

Польза дайверов как раз и состоит в том, что они чистят наши озера и водоемы от всякого мусора. Сейчас к ним присоединились активисты из федерального проекта «Вода России». У Ольги есть мечта — изучить глубины Охотского моря, в котором живут крабы, морские звезды, морские котики и другие представители морских глубин.