Общество 20 декабря 2023, 12:18 Врач Харлов: проблемы с печенью могут провоцировать депрессию и деменцию

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Хроническая усталость и дневная сонливость — одни из признаков печеночной энцефалопатии. В беседе с «ФедералПресс» гастроэнтеролог Никита Харлов назвал неочевидные последствия этого недуга.

По словам врача, заболевание сопровождается воспалительным процессом, из-за чего орган теряет способность к очищению организма от токсинов. Продукты распада остаются в крови и отравляют головной мозг, пояснил эксперт.

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Он отметил, что человек с таким диагнозом рискует уйти в настоящую депрессию. Кроме того, серьезные стадии печеночной энцефалопатии рассматриваются как самостоятельная форма деменции.