20 декабря 2023, 12:18
Врач Харлов: проблемы с печенью могут провоцировать депрессию и деменцию
Хроническая усталость и дневная сонливость — одни из признаков печеночной энцефалопатии. В беседе с «ФедералПресс» гастроэнтеролог Никита Харлов назвал неочевидные последствия этого недуга.
По словам врача, заболевание сопровождается воспалительным процессом, из-за чего орган теряет способность к очищению организма от токсинов. Продукты распада остаются в крови и отравляют головной мозг, пояснил эксперт.
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Он отметил, что человек с таким диагнозом рискует уйти в настоящую депрессию. Кроме того, серьезные стадии печеночной энцефалопатии рассматриваются как самостоятельная форма деменции.
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