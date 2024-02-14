Общество 14 февраля 2024, 14:19 Врач Харлов посоветовал съедать около 300 граммов пищи за один прием

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Переедание способно спровоцировать серьезные проблемы с ЖКТ, среди которых — изжога, вздутие и даже паралич желудка. Об этом рассказал врач общей практики Никита Харлов в беседе с «ФедералПресс».

По его словам, при параличе желудка и растянутом состоянии у человека пропадает рвотный рефлекс. Кроме того, образуется непроходимость пищи.

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В связи с этим эксперт посоветовал съедать около 300 граммов пищи за один прием.