Общество 22 ноября 2023, 12:09 Врач Харлов: дефицит соли в организме может привести к обморокам

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Обмороки — следствие стресса или сильного переутомления. Однако есть и другие распространенные причины, рассказал гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, человек может потерять сознание из-за дефицита соли или энергии в организме. Эти состояния способны приводить к снижению артериального давления.

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Врач посоветовал не отказываться от натрия, ведь он поддерживает давление крови и скорость метаболизма. Еще одним помощником при соответствующих симптомах станет таблетка глюкозы, добавил эксперт.