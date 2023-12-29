Общество 29 декабря 2023, 11:46 Врач Хайкина: в сладкий подарок для ребенка можно положить злаковые батончики и орехи

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Полезный сладкий подарок для ребенка на Новый год может включать в себя темный шоколад, злаковые батончики и орехи. Об этом сообщила детский эндокринолог Дарья Хайкина в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, подарок должен содержать минимум сахара и максимум полезных ингредиентов. Так, в него можно добавить небольшой батончик темного шоколада с высоким содержанием какао, упаковку сухофруктов и пакетик орехов.

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Кроме того, в состав подарка допускается включить фруктовое желе без сахара, попкорн, ягоды в темном шоколаде, зефир или пастилу, отметила Хайкина.