Общество 21 марта 2024, 14:40 Врач Хабадзе посоветовал принимать витамин D для поддержания здоровья полости рта

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Стоматолог Зураб Хабадзе посоветовал принимать витамин D раз в три-шесть месяцев. Соответствующие препараты способны поддержать здоровье полости рта, отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, данные вещества помогают организму усваивать кальций и фосфор. Кроме того, недостаток витамина снижает общий иммунитет.

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«Даже отложение зубного камня не обходится без дефицита витамина D», — добавил врач.

Он также рекомендовал пересмотреть свой рацион. Газированные и алкогольные напитки негативно влияют на состояние зубов, добавила «Свободная пресса».