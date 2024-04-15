15 апреля 2024, 14:13
Врач Гусакова: недельная заморозка поможет уничтожить всех паразитов в любом виде мяса
Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, как уничтожить практически всех паразитов в любом виде мяса. Слова эксперта опубликовал News.ru.
Отличный вариант — заморозка продукта на 7-10 дней. Многие организмы просто не способны размножаться при низких температурах, пояснила врач.
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Самым надежным способом она назвала термическую обработку. Так, для говядины и свинины рекомендуется от +63 до +71 градусов, для птицы — 74 градуса.
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