21 февраля 2024, 13:37
Врач Губарев: профилактические осмотры помогут не допустить развитие урологических болезней у ребенка
Многие заболевания мочеполовой системы у взрослых — следствие проблем, которые возникли еще в детстве. Именно поэтому важно проходить с ребенком профилактические осмотры и диспансеризацию. Об этом рассказал уролог-андролог Виктор Губарев в беседе с «Газетой.ru».
Врач привел в пример гидронефроз — недуг, вызванный нарушением оттока мочи из почечной лоханки. Если вовремя не начать лечение, почкам будет нанесен серьезный вред, предупредил эксперт.
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По его словам, еще одно осложнение таких болезней — инфекции мочевыводящих путей, добавили «Известия».
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