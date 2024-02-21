Общество 21 февраля 2024, 13:37 Врач Губарев: профилактические осмотры помогут не допустить развитие урологических болезней у ребенка

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Многие заболевания мочеполовой системы у взрослых — следствие проблем, которые возникли еще в детстве. Именно поэтому важно проходить с ребенком профилактические осмотры и диспансеризацию. Об этом рассказал уролог-андролог Виктор Губарев в беседе с «Газетой.ru».

Врач привел в пример гидронефроз — недуг, вызванный нарушением оттока мочи из почечной лоханки. Если вовремя не начать лечение, почкам будет нанесен серьезный вред, предупредил эксперт.

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По его словам, еще одно осложнение таких болезней — инфекции мочевыводящих путей, добавили «Известия».