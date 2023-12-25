Общество 25 декабря 2023, 16:29 Врач Горяйнова указала на вред горячих напитков при першении в горле

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Першение в горле — неприятный симптом, который знаком каждому. Как организовать лечение в такой ситуации, рассказала кандидат медицинских наук Александра Горяйнова в беседе с Pravda.Ru.

Некоторые рекомендуют употреблять горячие напитки. Однако этот совет эксперт назвала вредным. Высокие температуры только сильнее раздражают пораженную слизистую оболочку.

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Специалист посоветовала отдать предпочтение теплым чаям с медом или мятой, а также отвару ромашки. Если першение не сопровождается температурой, состояние облегчат специальный спрей и таблетки для рассасывания, добавила врач.