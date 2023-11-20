Общество 20 ноября 2023, 17:53 Врач Гизатуллин: употребление шоколада и цитрусовых может спровоцировать мигрень

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Мигрень — стойкая пульсирующая боль, которая может сопровождаться рвотой и учащенным сердцебиением. В беседе с Life врач-невролог Ринат Гизатуллин рассказал, что провоцирует такое состояние.

По его словам, неприятные ощущения способно вызвать употребление алкоголя, а также бананов, цитрусовых, шоколада и жирных сыров. К другим факторам относятся гормональные изменения, перемена погоды и стресс.

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Для предотвращения приступов Гизатуллин посоветовал наладить режим сна, увеличить физическую активность, правильно питаться и гулять на свежем воздухе.