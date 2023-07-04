Общество 04 июля 2023, 04:26 Врач-гинеколог рассказал, чем полезен утренний секс Врач-гинеколог Волкова: утренний секс улучшает лимфоотток и уменьшает отеки Unsplash

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Далеко не все любят заниматься сексом по утрам, хотя начинать день с интимной близости крайне полезно. Об этом в разговоре с Super.ru рассказала врач — акушер-гинеколог Екатерина Волкова.

По словам медика, с 05:00 до 06:00 активную работу начинает кортизол — гормон, защищающий организм от стресса. Его выработку можно простимулировать с помощью секса.

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В то же время у мужчин наблюдается наивысшая концентрация тестостерона. У людей в возрасте его уже не так много, поэтому интим по утрам для них особенно важен. Еще секс в начале дня улучшает лимфоотток и уменьшает отеки. Это происходит за счет активизации работы сосудистой системы.

Как отметила Волкова, есть исследования, которые подтверждают, что оргазм способен бороться с мигренью.

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