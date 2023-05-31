Общество 31 мая 2023, 16:30 Врач-гериатр Новоселов назвал мифом кавказское долголетие

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Люди-долгожители Кавказа — это, скорее всего, миф. Об этом «Газете.ru» рассказал врач-гериатр, невролог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М. В. Ломоносова Валерий Новоселов.

По его словам, дело в том, что во времена долгожителей не было ведения учета и не все имели документы. Именно поэтому возраст жителей Абхазии, Азербайджана и Якутии достигал до 150 лет. На самом же деле, им было около 90.

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«Сейчас таких долгожителей там нет. Тогда люди сами завышали себе возраст. С чем это было связано? Скорее всего это связано с традициями: чем старше, тем больше уважения. Кроме того, в военные годы, чтобы пойти на фронт многие парни завышали свой возраст. После войны женщины его наоборот занижали, чтобы выйти замуж. Таких примеров масса», — отметил Валерий Новоселов.

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