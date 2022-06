Врач Гектор Перес рассказал, как влияют на здоровье недосыпы и пропуск завтрака

Регулярные недосыпы и пропуск завтрака — одни из самых вредных для здоровья привычек, считает врач-хирург Гектор Перес. Мнением специалиста поделилось РИА ФАН со ссылкой на Eat This Not That.

Пропуск завтрака приводит к упадку сил и повышенной усталости на протяжении дня. Врач посоветовал съедать с утра хотя бы небольшое количество пищи, при этом избегая сахара.

Недосыпы также приводят к хронической усталости и нарушению работы всех важных систем организма, поскольку тело не успевает восстанавливаться. Для полноценной работы организма необходимо спать по восемь часов в сутки.