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    27 июня 2022, 17:15

    Врач Гектор Перес рассказал, как влияют на здоровье недосыпы и пропуск завтрака

    Полина Гребенщикова

    Регулярные недосыпы и пропуск завтрака — одни из самых вредных для здоровья привычек, считает врач-хирург Гектор Перес. Мнением специалиста поделилось РИА ФАН со ссылкой на Eat This Not That.

    Пропуск завтрака приводит к упадку сил и повышенной усталости на протяжении дня. Врач посоветовал съедать с утра хотя бы небольшое количество пищи, при этом избегая сахара.

    Недосыпы также приводят к хронической усталости и нарушению работы всех важных систем организма, поскольку тело не успевает восстанавливаться. Для полноценной работы организма необходимо спать по восемь часов в сутки.