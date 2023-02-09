Общество 09 февраля 2023, 15:50 Врач Гаврилова посоветовала пить больше воды во время климатических аномалий и перепадов температур

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Врач-кардиолог, главный врач Скандинавского центра здоровья Наталья Гаврилова в разговоре с «Ридусом» рассказала, что во время погодных аномалий и резких перепадов температур стоит пить больше воды и меньше кофеиносодержащих напитков.

Зачастую метеозависимые люди испытывают утомляемость, головные боли, недомогание и перепады давления. Человеческий организм, таким образом, пытается подстроиться под новые условия.

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В такой период врач рекомендует больше отдыхать, принимать контрастный душ и пить успокоительные препараты по типу валерианы, пустырника, боярышника. Также успокоиться поможет горячая ванна с морской солью.

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«Желательно отказаться на время приступа от активной работы, в пользу покоя и медленного глубокого подконтрольного дыхания, что также позволит расслабиться», — резюмировала Гаврилова.