Общество 23 ноября 2023, 15:05 Врач Гадзиян: бокал вина в день снижает риск развития деменции

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Кандидат медицинских наук и врач высшей категории Марк Гадзиян перечислил продукты, снижающие риск развития деменции. В список попали фундук, артишоки, бобы, ягоды и овощи. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на Telegram-канал эксперта.

По его словам, от появления слабоумия способны защитить и некоторые напитки. Так, эффективность покажет употребление одного бокала вина в день.

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За счет высокого содержания белка и железа улучшает работу мозга постное красное мясо, добавил врач.