Общество 15 февраля 2024, 17:24 Врач Фролова: покалывание в пальцах может сигнализировать о туннельном синдроме

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Невролог Анастасия Фролова рассказала о причинах появления парестезий — покалывания в пальцах. Если такое состояние сохраняется в течение некоторого времени, стоит обратить внимание на свое здоровье, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, тактильные ощущения могут сигнализировать о развитии туннельного синдрома. Обычно его диагностируют у пианистов и людей, которые много печатают.

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Еще один фактор, провоцирующий парестезии, — сдавление нерва на уровне шейного отдела спинного мозга, добавила эксперт.