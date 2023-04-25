Общество 25 апреля 2023, 10:43 Врач Фомин: для эффективного применения искусственного интеллекта в медицине нужно время

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На сегодняшний день искусственный интеллект активно внедряют в медицину, однако полностью заменить консультацию врача новые технологии пока не могут. Об этом сообщил основатель сети клиник, врач Дмитрий Фомин в эфире радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, нейросети в сфере здравоохранения играют вспомогательную роль и проверяют историю болезни. Для эффективного применения алгоритмов искусственного интеллекта в медицине нужно время, добавил врач.

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Фомин также отметил, что внедрение новых технологий в медучреждения требует огромных инвестиций.