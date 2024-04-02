Общество 02 апреля 2024, 13:05 Врач Филиппова развеяла миф о пользе свежевыжатых соков при похудении

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Эндокринолог Татьяна Филиппова развеяла популярный миф о правильном питании. Речь идет о пользе свежевыжатых соков при похудении, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По словам эксперта, при приготовлении напитка из фруктов уходит клетчатка, однако остается большое количество сахара. Как результат — лишние калории и скачок уровня глюкозы, который может спровоцировать диабет и болезни сердца.

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Врач напомнила, что свежевыжатый сок содержит множество кислот в высокой концентрации. Продукт способен оказывать негативное воздействие при проблемах с ЖКТ.