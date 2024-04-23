23 апреля 2024, 15:04
Врач Филева: протеиновые порошки способствуют увеличению мышечной массы
Врач Александра Филева рассказала о работающих пищевых добавках для набора мышц. Речь идет, например, о протеиновых порошках, представляющих собой чистый источник белка, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».
По ее словам, данное вещество содержит аминокислоты, которые способствуют увеличению мышечной массы. Кроме того, протеин ускоряет процесс восстановления после физических нагрузок.
Реклама
Еще один вариант — добавки с липоевой или альфа-липоевой кислотой. Она помогает уменьшить разрушение мышц, пояснила специалист.
Врачи
Реклама
Реклама