Общество 23 апреля 2024, 15:04 Врач Филева: протеиновые порошки способствуют увеличению мышечной массы

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Врач Александра Филева рассказала о работающих пищевых добавках для набора мышц. Речь идет, например, о протеиновых порошках, представляющих собой чистый источник белка, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, данное вещество содержит аминокислоты, которые способствуют увеличению мышечной массы. Кроме того, протеин ускоряет процесс восстановления после физических нагрузок.

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Еще один вариант — добавки с липоевой или альфа-липоевой кислотой. Она помогает уменьшить разрушение мышц, пояснила специалист.