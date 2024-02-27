27 февраля 2024, 17:11
Врач Федулов посоветовал не спасать продукты с плесенью из-за риска отравления
Гастроэнтеролог Дмитрий Федулов опроверг мнение зарубежных специалистов, утверждающих, что продукты с плесенью можно есть. Такая пища представляет серьезную угрозу для здоровья, отметил врач в беседе с Pravda.Ru.
Он посоветовал не пытаться спасти зараженные сыры или йогурт.
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«Плесень на них может выделять токсины, которые могут самопроизвольно распространяться через жидкость», — пояснил специалист.
Федулов напомнил, что данные микроорганизмы способны спровоцировать пищевое отравление.
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