Общество 27 февраля 2024, 17:11 Врач Федулов посоветовал не спасать продукты с плесенью из-за риска отравления

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Гастроэнтеролог Дмитрий Федулов опроверг мнение зарубежных специалистов, утверждающих, что продукты с плесенью можно есть. Такая пища представляет серьезную угрозу для здоровья, отметил врач в беседе с Pravda.Ru.

Он посоветовал не пытаться спасти зараженные сыры или йогурт.

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«Плесень на них может выделять токсины, которые могут самопроизвольно распространяться через жидкость», — пояснил специалист.

Федулов напомнил, что данные микроорганизмы способны спровоцировать пищевое отравление.