Общество 04 марта 2024, 14:27 Врач Фарбер посоветовал пациентам с гастритом отказаться от жевательной резинки

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Гастроэнтеролог Андрей Фарбер перечислил недуги, при которых необходимо исключить жевательную резинку. Использование изделия усиливает выработку всех пищеварительных ферментов, отметил врач в беседе с «Ридусом».

В связи с этим он посоветовал отказаться от сладости пациентам с гастритом, язвой, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и проблемами с пищеводом.

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Эксперт также напомнил, что мята, часто используемая при производстве жвачки, стимулирует незакрытие нижнего пищеводного сфинктера.