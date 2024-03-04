04 марта 2024, 14:27
Врач Фарбер посоветовал пациентам с гастритом отказаться от жевательной резинки
Гастроэнтеролог Андрей Фарбер перечислил недуги, при которых необходимо исключить жевательную резинку. Использование изделия усиливает выработку всех пищеварительных ферментов, отметил врач в беседе с «Ридусом».
В связи с этим он посоветовал отказаться от сладости пациентам с гастритом, язвой, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и проблемами с пищеводом.
Реклама
Эксперт также напомнил, что мята, часто используемая при производстве жвачки, стимулирует незакрытие нижнего пищеводного сфинктера.
Врачи
Реклама
Реклама