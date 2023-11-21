Общество 21 ноября 2023, 11:46 Врач Евстигнеева посоветовала отказаться от кетчупа и майонеза при инсулинорезистентности

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Гастроэнтеролог, диетолог Гузель Евстигнеева рассказала о противопоказаниях к употреблению кетчупа и майонеза. От них следует отказаться пациентам с инсулинорезистентностью, отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, данное состояние лежит в основе диабета, ожирения и метаболического синдрома. При таком диагнозе важно организовать правильное питание, а соусы только разжигают аппетит, объяснила врач.

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Она также напомнила, что кетчуп содержит большое количество сахара, майонез — жиров.