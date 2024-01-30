Общество 30 января 2024, 10:47 Врач Евдокимов: перепады атмосферного давления опасны для людей с неврологическими проблемами

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В столичном регионе ожидается глубокая барическая ложбина, когда высокое атмосферное давление сменяется низким. Врач-остеопат Сергей Евдокимов рассказал, что этот период может негативно повлиять на здоровье людей, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, в группе риска находятся люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Кроме того, резкие перепады представляют опасность при неврологических проблемах: частых головных болях, мигренях.

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В связи с этим Евдокимов посоветовал меньше находиться на улице и исключить интенсивную физическую нагрузку.