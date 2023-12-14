Общество 14 декабря 2023, 11:59 Врач Ерусланова: регулярные физнагрузки являются лучшим рецептом долголетия

Читать 360tv в

Кардиолог Ксения Ерусланова назвала лучший рецепт долголетия. Защитят от многих недугов и улучшат качество жизни регулярные физнагрузки, сообщила «Газета.ru».

По мнению врача, занятия спортом — отличная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и различных видов рака. Физическая активность также снижает риск появления гипертонии, сахарного диабета и атеросклероза, передал слова эксперта сайт kp.ru.

Реклама

Кроме того, во время, например, аэробных упражнений выделяются гормоны, улучшающие настроение. Ерусланова подчеркнула, что тренировки понижают тревожность, добавили «Известия».