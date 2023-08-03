Общество 03 августа 2023, 17:30 Врач Ерофеева: аборты должны входить в систему ОМС

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Процедуры по прерыванию беременности должны входить в перечень программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщила акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, при этом государству необходимо отслеживать статистику абортов, чтобы не допустить роста числа подпольных прерываний беременности. Ерофеева подчеркнула, что запрет на процедуру не повлияет на снижение ее количества.

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Отмечается, что чаще всего беременность прерывают женщины, у которых уже есть дети.