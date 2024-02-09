09 февраля 2024, 14:52
Врач Ермакова назвала аллергию генетически обусловленной проблемой
Кандидат медицинских наук Злата Ермакова рассказала, может ли с возрастом пройти аллергия на животных. Слова эксперта передал Life.
Врач отметила, что такая специфическая реакция иммунной системы является генетически обусловленной проблемой. Именно поэтому надежды на какие-либо изменения вряд ли оправдаются, пояснила специалист.
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По ее словам, ребенку необходимо посетить аллерголога-иммунолога, если семья планирует завести питомца, добавила радиостанция «Комсомольская правда».
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