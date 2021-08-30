Врач-эпидемиолог Шунков объяснил, почему России не грозит вспышка лихорадки Западного Нила из-за комаров

Множество фактов говорит о том, что не стоят бояться комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила. Вспышки заболевания в России не должно случиться. Об этом «360» сказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

«Учитывая настороженность в отношении инфекции, бояться возникновения вспышечной заболеваемости не стоит. К тому же близится осеннее похолодание, при котором комары не выживут. Сейчас достаточно сложно с уверенностью диагностировать у себя симптомы этой инфекции, учитывая начало эпидсезона ОРВИ и гриппа», — рассказал Шунков.

По его словам, стоит насторожиться, увидев у себя симптомы, схожие с лихорадкой Западного Нила. Они возникают у пациентов в регионах с отягощенной эпидемической обстановкой по этой инфекции. Врачи ставят диагноз после получения результатов анализов человека.

В качестве мер профилактики эксперт предложил использовать в помещениях фумигаторы, противомоскитные сетки. Что касается одежды, то лучше отдавать предпочтение той, что закрывает тело. Так комары не смогут ее прокусить.

Ранее Роспотребнадзор объявил, что большое количество комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила может наблюдаться в РФ предстоящей осенью. Это связано с теплой погодой и большим количеством осадков.