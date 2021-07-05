Врач-эпидемиолог назвал осложнения, которые могут возникнуть после ковида

Перенесшие COVID-19 могут столкнуться с осложнениями, связанными с работой системы органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Такое мнение в разговоре с «360» выразил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

«Любая инфекция способна дать осложнения на сердечно-сосудистую систему и систему органов дыхания. Поэтому их в первую очередь и необходимо проверять. Нужно убедиться, что жизненная емкость легких сохранена, сердечная мышца в порядке и артериальное давление не скачет. Самодиагностика пагубна, потому что каждый человек способен преувеличивать собственные симптомы». — рассказал он.

По словам медика, нужно обращать внимание на одышку при незначительных нагрузках, изменение темпа частоты сердечных сокращений, а также головокружения, возникающие при какой-либо деятельности.

Такие симптомы могут являться для одного человека нормальными, а в для другого сигнализировать об осложнениях после ковида, которое могут привести к возникновению серьезных заболеваний.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что переболевшие СОVID-19 россияне будут получать персональные приглашения на медицинские обследования.