Врач-эндокринолог Павлова озвучила список «грязных» продуктов

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала о продуктах, которые называют «грязными» за счет содержания в них пестицидов. Об этом написала «Российская газета» со ссылкой на организацию Environmental Working Group.

Такие продукты, по словам врача, используются в сельском хозяйстве для устранения насекомых, грызунов и сорных растений. Она выделила клубнику, шпинат и листовую капусту, сообщил сайт «Русская планета».

Кроме того, к «грязным» продуктам можно отнести яблоки, нектарины, виноград, болгарский и острый перец, сельдерей, помидоры.