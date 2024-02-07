Общество 07 февраля 2024, 18:26 Врач Елисеев назвал металлический привкус во рту признаком проблем с почками

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Патологию почек сложно диагностировать на ранней стадии, так как сначала заболевание протекает без неприятных ощущений. В связи с этим нефролог и терапевт Михаил Елисеев перечислил неочевидные симптомы недуга, сообщила «Газета.ru».

Главными признаками врач назвал металлический привкус во рту и снижение качества сна. Кроме того, на проблемы с органом могут указывать кожный зуд и чрезмерная усталость, добавил сайт kp.ru.

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Эксперт посоветовал обратиться за медицинской помощью при появлении боли в пояснице, которая сопровождается болезненным мочеиспусканием.