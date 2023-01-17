Общество 17 января 2023, 16:47 Врач Елена Соломатина рассказала о продуктах, которые сохранят полезные вещества при заморозке Замороженные овощи и фрукты практически не теряют полезных свойств

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При правильной заморозке и разморозке определенные продукты способны сохранить все своим полезные свойства и вещества. К ним относятся фрукты и свежие овощи, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, сохранить всю питательную ценность овощей и фруктов можно только при проведении так называемой шоковой заморозки.

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При размораживании этих продуктов человек в полной мере получает все витамины и полезные свойства.

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