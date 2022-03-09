Врач Елена Лисина назвала пять частых причин мигрени

Частые сильные головные боли могут свидетельствовать о разных патологиях в организме. В разговоре с Ura.ru врач, специалист по лечению сложных случаев заболеваний опорно-двигательного аппарата Елена Лисина назвала несколько распространенных причин мигрени.

Головные боли могут возникать при смене погоды — это одна из самых частых причин.

«Метеозависимость не самостоятельное явление, а обострение хронической патологии. Как возникает недомогание? Метеофронт разрежает воздух, при его вдыхании разреженного воздуха возникает гипоксия мозга. В ответ гипоталамус начинает „паниковать“: возрастает выброс гормонов стресса, а синтез серотонина и дофамина снижается. Отсюда — тревога, повышенная чувствительность ко всем видам боли и самое неприятное — мигрень», — объяснила врач.

Кроме того, головные боли могут появляться при резкой смене режима — например, если сразу приступить к тяжелому труду после «лежачих» праздников, а также при физическом перенапряжении. Кроме того, частая мигрень может быть одним из симптомов депрессии, предупредила Лисина.